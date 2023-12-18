Когда в Челябинск прибудет поезд Деда Мороза

ЧЕЛЯБИНСК, 18 декабря, ФедералПресс. В Челябинск 18 декабря прибудет поезд Деда Мороза. За 30 минут до приезда зимнего волшебника на перроне вокзала для детей и взрослых будут работать аниматоры и артисты.
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