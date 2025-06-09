МЧС предупредило о сильнейшем ливне и граде в Москве 9 июня

Дождь и град ожидают 9 июня в Москве. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по столице. «В период с 07:00 до 21:00 9 июня на территории Москвы ожидается кратковременный дождь, местами сильный, ливень и гроза, в отдельных районах град», — заявили в министерстве.