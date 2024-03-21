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Актрису Тарханову заподозрили в пятой беременности: «Это — волшебство»

Актрису Тарханову заподозрили в пятой беременности: «Это — волшебство»

Актрису Глафиру Тарханову заподозрили в пятой беременности. Издание KP.RU обратило внимание на то, что 40-летняя актриса появилась на публике в облегающем платье, которое подчеркнуло ее увеличившийся живот.

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