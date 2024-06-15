10 продуктов, которые наносят вред зубам

Все мы мечтаем об ослепительной улыбке и делаем все возможное, чтобы ее иметь: регулярно посещаем стоматолога, отказываемся от сладостей… Однако то, что на первый взгляд кажется безопасным, иногда наносит ущерб здоровью зубов.