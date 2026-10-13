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Директор Эрмитажа призвал смеяться над культурными запретами

Директор Эрмитажа призвал смеяться над культурными запретами

Директор Эрмитажа Пиотровский заявил, что над культурными запретами надо смеяться. Он считает безумием возрастные ограничения и потерю великой литературы.

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