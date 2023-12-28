Дипломат Ульянов: конфликт на Украине наиболее выгоден США, а Европа проигрывает

Главным бенефициаром ситуации вокруг Украины являются США, а Европа "очень сильно проигрывает". Об этом заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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