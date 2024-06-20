БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 280 подписчиков

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Если завтра изнасилуют именно вашу 10-летнюю дочку...

Ольга СавельеваРоссия - ВСЕГДА! Ко всем шипящим  про " не раздувайте!" Благодаря расследованию депутата Матвеева мы знаем, что переселение в Россию миллионов мигрантов шло под чутким контролем Вашингтона и Лондона на деньги Всемирного банка под присмотром МОМ.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Сейчас идет фильм по Первому каналу &quot;Один шанс на троих&quot; (сегодня закончится). Это, кажется, первая у нас попытка рассказать всем, какие порядки ( в данном случае - в ФИНЛЯНДИИ.) Читай - во всех европейских странах. Они пристают к людям за каждую мелочь. И за каждую мелочь - НЕМЕДЛЕННАЯ ДЕПОРТАЦИЯ.  Понятно - кто-то скажет &quot;Маленькие страны. Всё просматривается.  Порядок навести не так уж и трудно... А у нас!  У НАС!  А у нас - миллионы гектаров пустующей земли, населенной, большей частью, мусульманским населением... Стоит ли суетиться... Всё равно - это (порядок) недостижимо...&quot;... И всякий раз, когда кто-то так думает, пусть знает - он ТЕРЯЕТ ПОЗИЦИЮ. ОН ОТСТУПАЕТ ОТ ПОЗИЦИИ НАШИХ ПРЕДКОВ. ОТ ИСТОРИИ. ОТ САМИХ СЕБЯ!... ВСЁ ДАЛЬШЕ И ДАЛЬШЕ... НО И ТАМ, КУДА ОН ОТСТУПИЛ, ЕМУ НЕ БУДЕТ ПОКОЯ!... НЕЛЬЗЯ НИКОМУ ПОЗВОЛЯТЬ ПРЕВРАЩАТЬ СЕБЯ В &quot;БЫДЛО&quot;!...
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3 час.
Наталья
Что значит ввоз мастурбеков  &quot;был&quot;? Он что : прекратился? У нас в Новороссийске их уже пруд пруди, отвратительную ослиную музыку можно слышать в районе улицы Ахеджака. Они прутся сеиьями, со своими самками и личинками.
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1 час.
ИК
Иосиф Калинин
&quot;Этот проект был изначально продуман и хорошо модерировался нашим непосредственным противником&quot;.  &quot; А г-н Хуснулин, который  ратовал за завоз мигрантов, выходит, агент &quot;наших непосредственных противников&quot;? А президент Путин, обещавший создать мигрантам самые комфортные условия, выходит, действовал в интересах &quot;непосредственого противника&quot;? Впрочем, возможно, что его, просто, в очередной раз обманули!
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41 мин.

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