Если завтра изнасилуют именно вашу 10-летнюю дочку...

Evgenija Palette

Сейчас идет фильм по Первому каналу "Один шанс на троих" (сегодня закончится). Это, кажется, первая у нас попытка рассказать всем, какие порядки ( в данном случае - в ФИНЛЯНДИИ.) Читай - во всех европейских странах. Они пристают к людям за каждую мелочь. И за каждую мелочь - НЕМЕДЛЕННАЯ ДЕПОРТАЦИЯ. Понятно - кто-то скажет "Маленькие страны. Всё просматривается. Порядок навести не так уж и трудно... А у нас! У НАС! А у нас - миллионы гектаров пустующей земли, населенной, большей частью, мусульманским населением... Стоит ли суетиться... Всё равно - это (порядок) недостижимо..."... И всякий раз, когда кто-то так думает, пусть знает - он ТЕРЯЕТ ПОЗИЦИЮ. ОН ОТСТУПАЕТ ОТ ПОЗИЦИИ НАШИХ ПРЕДКОВ. ОТ ИСТОРИИ. ОТ САМИХ СЕБЯ!... ВСЁ ДАЛЬШЕ И ДАЛЬШЕ... НО И ТАМ, КУДА ОН ОТСТУПИЛ, ЕМУ НЕ БУДЕТ ПОКОЯ!... НЕЛЬЗЯ НИКОМУ ПОЗВОЛЯТЬ ПРЕВРАЩАТЬ СЕБЯ В "БЫДЛО"!...