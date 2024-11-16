Богомаз: Силы ПВО уничтожили два БПЛА над Брянской областью Два вражеских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолётного типа были обнаружены и уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России в небе над Брянской областью.