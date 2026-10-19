Не единожды ранее в обзорах германских крейсеров и эсминцев я уже отмечал их некую оригинальность. И ведь действительно, это были нетривиальные творения конструкторского разума, отличавшиеся от всего, что ходило и плавало по морям.
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