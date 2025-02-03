Именем погибшего замгубернатора Приморья назовут добровольческий отряд

Кожемяко: отряд «Тигр» возьмет имя погибшего замгубернатора Приморья Ефремова Добровольческий отряд «Тигр» возьмет имя своего экс-командира, замгубернатора Приморья Сергея Ефремова, сообщил в личном Telegram-канале глава края Олег Кожемяко.
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