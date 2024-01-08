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Гастрономическое наследие Подмосковья представили на выставке «Россия» на ВДНХ

Гастрономическое наследие Подмосковья представили на выставке «Россия» на ВДНХ

В Доме российской кухни на ВДНХ отпраздновали Рождество. На выставке-форуме «Россия» продемонстрировали богатство кулинарного и гастрономического наследия Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

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