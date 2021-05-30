Тайная доктринаПрогрессМинога - древнее существо с потрясающей иммунной системойhttps://x-files Минога - древнее существо с потрясающей иммунной системой Миноги - существа очень необычные.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий Ильинов🗓 Карта недели 31.05 - 06.06 1️⃣Влюблённые- вы должны принять важное, судьбоносное решение и выбрать, каким путем следовать дальше. Она может также обозначать романтическое приключение, которое часто предполагает испытание или необходимость сделать выбор. Возможно, вы сейчас думаете только о продолжении отношений с определенным человеком. Эта карта советует вам внимательно рассмотреть все варианты, прежде чем принимать окончательное решение. Каким-то образом вы подвергаетесь испытанию перед началом нового этапа своего развития. Сейчас вы находитесь на распутье. Возможны также кратковременные поездки и задушевные разговоры. 2️⃣Колесница - в любой ситуации нужно оставаться сосредоточенным и контролировать противоборствующие силы, чтобы продолжать движение вперед. Спокойно отнеситесь к приказам, это поможет вам придерживаться «золотой середины» между несовместимыми мыслями, чувствами и желаниями. Для хорошего результата нужно просто плыть по течению. Вы преодолеете все трудности и выйдете из сложившейся ситуации победителем. В общем, независимо от того, о какой ситуации вы спрашивали, она разрешится в вашу пользу. Карта может обозначать путешествие, покупку или использование нового для вас вида транспорта. 3️⃣7 кубков - возможно, вы чувствуете замешательство из-за того, что вам нужно определиться и принять решение, и это тормозит ваши действия. Возможно, у вас слишком большой или неравноценный выбор, вам требуется просто пойти на компромисс, чтобы принять правильное решение. Вы не можете получить все сразу и не уверены, каким путем идти дальше. Для того чтобы добиться успеха, вам нужно сосредоточиться на достижении какой-то одной цели. В данное время вашими худшими врагами являются ваши страстные желания. Карта предупреждает, что вы не сумеете сделать правильный выбор, пока в ваших мыслях царит неразбериха. С вашей стороны будет весьма разумным уделить некоторое время поиску дополнительной информации. С другой стороны, это время благоприятно для любого творческого процесса. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу.Юрий ИльиновМай, наполненный смыслом Тема этого месяца посвящена размышлениям о том, что придает смысл нашей жизни. Быть частью чего-то большего, чем мы сами, и сосредотачиваться на вещах, которые мы ценим, - ключ к нашему благополучию. Итак, давайте найдем время, чтобы подумать о том, что нас волнует в этом месяце, и держать эти вещи в голове, когда наши общества снова начнут открываться.Комментировать
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