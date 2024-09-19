У Cloudflare сбой. Проблемы с доступом по всему миру

Пользователи по всему миру жалуются на проблемы с доступом к сайтам из-за сбоя у Cloudflare\u000D\u000AПользователи по всему миру столкнулись с проблемами при подключении к сайтам, работающим через популярный сервис CDN и защиты от DDoS-атак Cloudflare.