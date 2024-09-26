SK Hynix начала массовое производство новых чипов HBM

Акции SK Hynix взлетели более чем на 9% в четверг утром после того, как компания объявила о начале массового производства нового поколения чипов с высокой пропускной способностью (HBM), которые планируется поставить к концу года.
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