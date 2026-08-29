Шесть часов сна и тренировка: как Баста восстановился после шоу с Гуфом

После совместного выступления с рэпером Гуфом (настоящее имя Алексей Долматов. — Прим. ред.) в «Лужниках» артисту Басте (настоящее имя — Василий Вакуленко.
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