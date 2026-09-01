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Собянин: Москва создает условия для развития пищевой промышленности страны

Собянин: Москва создает условия для развития пищевой промышленности страны

Бизнесу предлагают сразу несколько эффективных инструментовМэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как столица создает все условия для развития пищевой промышленности страны.

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