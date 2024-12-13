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Жители Надымского района собрали в «Коробку храбрости» 3500 игрушек и книг

Жители Надымского района собрали в «Коробку храбрости» 3500 игрушек и книг

В Надымском районе завершилась ежегодная благотворительная акция «Коробка храбрости». Северяне собрали для детей, которые проходят лечение и реабилитацию в больницах района, 3500 игрушек, настолок и книг, сообщили в telegram-канале администрации муниципалитета.

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