Календарь праздников и выходные в 2025 году. Производственный календарь на 2025 год.

Смотрите подробно, сколько и когда вы будете отдыхать в 2025 году! фото: Legion MediaСколько рабочих дней, а сколько выходных и праздников в 2025 годуСогласно производственному календарю на 2025 год: календарных дней — 365, рабочих дней —247, выходных и праздничных дней — 118.