Для чего Volkswagen и Bosch создают новый концерн

Автомобили Автопром Концерны Volkswagen и Bosch подписали так называемый «договор о намерениях». Как выяснил портал «АвтоВзгляд», стороны изучают возможность создания предприятия по поставке решений для производства аккумуляторных батарей в Европе.
Автомобили Автопром Концерны Volkswagen и Bosch подписали так называемый «договор о намерениях». Как выяснил портал «АвтоВзгляд», стороны изучают возможность создания предприятия по поставке решений для производства аккумуляторных батарей в Европе.
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