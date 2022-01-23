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Для чего Volkswagen и Bosch создают новый концерн

Для чего Volkswagen и Bosch создают новый концерн

Автомобили Автопром Концерны Volkswagen и Bosch подписали так называемый «договор о намерениях». Как выяснил портал «АвтоВзгляд», стороны изучают возможность создания предприятия по поставке решений для производства аккумуляторных батарей в Европе.

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