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Главред Ferra.ru Сайкин назвал лучшие технологические новинки для учебы

Главред Ferra.ru Сайкин назвал лучшие технологические новинки для учебы

Главный редактор портала Ferra.ru Игорь Сайкин выделил несколько технологических новинок, которые облегчат жизнь школьникам и студентам в новом учебном году.

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