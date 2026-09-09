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Царьград

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Новый ДК с двумя залами и школой искусств откроют в Чулыме в 2026 году

Новый ДК с двумя залами и школой искусств откроют в Чулыме в 2026 году

В Чулымском районе Новосибирской области продолжается строительство нового Дома культуры. Работы ведутся в рамках региональной программы «Культура Новосибирской области».

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