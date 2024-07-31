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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джоэл Эмбиид: «В НБА я главный парень в команде. В сборной от этого приходится отказываться, но у меня нет с этим проблем»

Центровой «Филадельфии» дебютировал в составе американской команды на ОИ-2024. «В НБА я обычно главный парень в команде.

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