"Контур.Фокус": количество ИП в России выросло на 23,07% с 2022 года

Общее количество индивидуальных предпринимателей (ИП) в России выросло на 23,07% с 2022 года и к началу 2025 года превысило 4,5 млн, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков системы проверки контрагентов "Контур.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии