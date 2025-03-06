"Контур.Фокус": количество ИП в России выросло на 23,07% с 2022 года

Общее количество индивидуальных предпринимателей (ИП) в России выросло на 23,07% с 2022 года и к началу 2025 года превысило 4,5 млн, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков системы проверки контрагентов "Контур.