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Ecuador finds 10 crew members from fishing boat sunk by U.S.

Ecuador's navy has recovered all 10 fishermen who went missing after U.S. forces intercepted and sank their fishing vessel in the eastern Pacific.

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