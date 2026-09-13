Вашингтон будет добиваться такого исхода переговоров, который позволит сохранить и продолжить вооружать киевский режим.
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«Украина должна процветать. .." Цветение бывает разным, например: цветение сакуры и лианы Раффлезия Арнольди (цветочный «монстр» с запахом гниющей плоти). Так вот цветение Украины это лиана Раффлезия. Лично мне всегда было понятно, но теперь стало окончательно ясно, чьи интересы отстаивает Зятёк (Кушнер).