Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

867 подписчиков

Зятёк Кушнер подтвердил намерение США сберечь и сохранить бандеровский режим

Зятёк Кушнер подтвердил намерение США сберечь и сохранить бандеровский режим

Вашингтон будет добиваться такого исхода переговоров, который позволит сохранить и продолжить вооружать киевский режим.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Svetlana Kuzmina
Svetlana Kuzmina

«Украина должна процветать. .."                                                                                           Цветение бывает разным, например: цветение сакуры и лианы Раффлезия Арнольди (цветочный «монстр» с запахом гниющей плоти). Так вот цветение Украины это лиана Раффлезия. Лично мне всегда было понятно, но теперь стало окончательно ясно, чьи интересы отстаивает Зятёк (Кушнер).