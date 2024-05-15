Рельсотрон по-китайски

Десантный корабль "Хайяньшан" пр. 72-III с опытной рельсовой пушкой, 2018 г. Фото Arstechnica.netКак минимум, с двухтысячных годов китайские научные и промышленные организации занимаются темой рельсовых пушек.
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