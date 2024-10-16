Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что создаваемый в Германии штаб НАТО для помощи Киеву лишь усугубит ситуацию на Украине и погубит ее, передает РИА Новости "Бюргерское мышление русофоба Рютте плохо учитывает реальную обстановку на поле боя, где ВСУ ежедневно теряют сотни и тысячи личного сост.