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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Элиас Петтерссон: «В последние 2 года я был не в лучшей форме, но это в прошлом. Я возвращаюсь с новыми силами и жду сезона с нетерпением»

Форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон заявил, что надеется вернуться к своим прежним кондициям. У 27-летнего форварда осталось 6 сезонов по контракту со средней годовой зарплатой 11,6 млн долларов.

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