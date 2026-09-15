Элиас Петтерссон: «В последние 2 года я был не в лучшей форме, но это в прошлом. Я возвращаюсь с новыми силами и жду сезона с нетерпением»

Форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон заявил, что надеется вернуться к своим прежним кондициям. У 27-летнего форварда осталось 6 сезонов по контракту со средней годовой зарплатой 11,6 млн долларов.
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