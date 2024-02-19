Тесто для жареных пирожков — невероятно пышное и вкусное

Такие пирожки — просто находка для каждого! Они готовятся из самых доступных продуктов, причём быстро и легко! Получаются лёгкими, пышными и очень вкусными! Начинка на Ваш вкус! У меня на фото с картошкой.
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