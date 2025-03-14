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Какие семь знаков Вселенной указывают на то, что вы идете не своей дорогой

Какие семь знаков Вселенной указывают на то, что вы идете не своей дорогой

Какие семь знаков Вселенной указывают на то, что вы идете не своей дорогой Елена ГалицкаяВ поисках смысла и гармонии многие из нас стремятся найти свой путь в жизни, который приведет к моральному удовлетворению и материальному благополучию.

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