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Педро де ла Роса: «Астон Мартин» – лучший вариант для Алонсо в данный момент»

Амбассадор «Астон Мартин» Педро де ла Роса понимает решение Фернандо Алонсо покинуть «Альпин». С 2023 года двукратный чемпион «Формулы-1» будет выступать за «Астон Мартин».

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