Юлия Юдина из Арзамаса стала лучшим педагогом-психологом Нижегородской области

Юлия Юдина, сотрудница Арзамасского приборостроительного колледжа имени П.И. Пландина, стала победительницей регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Педагог-психолог России - 2024".
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