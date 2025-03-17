Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Лариса Голубицкая
    аФтыр,в своём ли ты уме? Кто ж табе заказал эту бредятину?Хрущев- лучший ру...
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    Ну если честно, Вучич та еще проститутка и протестам против него я не удивлен.«Обошлось без жер...

«Обошлось без жертв»: в Сербии прошла самая масштабная акция протеста, в ней участвовало более 100 тысяч человек

«Обошлось без жертв»: в Сербии прошла самая масштабная акция протеста, в ней участвовало более 100 тысяч человек

БлокнотРУ В Белграде, столице Сербии, прошла самая массовая акция протеста. В ней участвовали студенты и оппозиция.

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Комментарии
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Людмила Щенникова Вихлянцева
В самолёте в 2014году услышала от двух хохлушек, у которых сыновья на майдане:&quot;хлопцы хочут драйву и грошей&quot; доскакались??? И эти доскачутся
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11 час.
Vladimir Lioubimcev
Это была попытка госпереворота в Сербии. Но думаю,  не последняя... Вучичу нужно собирать силовиков и готовить их к жесткому отпору. Ну надо же... ТВАРИ КАКИЕ ПРОДАЖНЫЕ...!!!  Эта молодежь-&quot;студенты&quot;!! Какое будущее у Сербии с такой молодежью?...   ХРАНИ ГОСПОДЬ СЕРБИЮ!!... А у Запада совести как не было, так и нет!   Стольких сербов уже убили, И СНОВА ЛЕЗУТ!! твари!!!
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9 час.
Андрей Бедный
Ну если честно, Вучич та еще проститутка и протестам против него я не удивлен.
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2 час.
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