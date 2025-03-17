«Обошлось без жертв»: в Сербии прошла самая масштабная акция протеста, в ней участвовало более 100 тысяч человек

В самолёте в 2014году услышала от двух хохлушек, у которых сыновья на майдане:"хлопцы хочут драйву и грошей" доскакались??? И эти доскачутся

Vladimir Lioubimcev

Это была попытка госпереворота в Сербии. Но думаю, не последняя... Вучичу нужно собирать силовиков и готовить их к жесткому отпору. Ну надо же... ТВАРИ КАКИЕ ПРОДАЖНЫЕ...!!! Эта молодежь-"студенты"!! Какое будущее у Сербии с такой молодежью?... ХРАНИ ГОСПОДЬ СЕРБИЮ!!... А у Запада совести как не было, так и нет! Стольких сербов уже убили, И СНОВА ЛЕЗУТ!! твари!!!