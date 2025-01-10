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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
Как думаете, вы достаточно своеобразны, чтобы начать пятницу с празднования

Как думаете, вы достаточно своеобразны, чтобы начать пятницу с празднования, собственно, Дня своеобразных людей + Дня шампанского и картофеля фри? Все норм? Ну тогда наливайте 🥂 На этом можно было бы и остановиться, но у нас еще есть: *️⃣День горького шоколада + День рождения имбирного пряника – маленькие бонусы от жизни для тех, кто еще не смирился с завершением каникул *️⃣День санок + День обучения танцам пингвинов – развлечения сегодня на любой вкус *️⃣День благодарности комнатным растениям + День спасения орлов – напоминание о том, что любая жизнь важна и чудо.

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