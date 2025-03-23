МВФ обновляет мировые экономические стандарты, чтобы охватить цифровые активы

МВФ впервые официально включил цифровые активы в свою глобальную систему экономической отчётности, обновив стандарты баланса платежей для отражения растущей роли криптовалют и блокчейн-активов в мировой экономике.
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