Памяти актрисы Евгении Добровольской. Печальные новости

Оглавление Что известно об актрисе? Светлая память великой актрисе. Яндекс-картинки 10 января 2025 года ушла из жизни актриса Евгения Добровольская, народная артистка России и ведущая актриса Московского Художественного театра имени Чехова… На 61-м году жизни актриса скончалась после длительной борьбы с тяжелым заболеванием, детали которого оставались неизвестными до последнего момента.