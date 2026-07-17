Мария Захарова рассказала, как русская культура покорила Европу

Официальный представитель МИД РФ, Мария Захарова, на Российской креативной неделе рассказала о влиянии русской культуры на Европу, подчеркнув роль глубинных смыслов, а не эпатажа, на примере "Русских сезонов" Сергея Дягилева в Париже.
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