Мария Захарова рассказала, как русская культура покорила Европу

Официальный представитель МИД РФ, Мария Захарова, на Российской креативной неделе рассказала о влиянии русской культуры на Европу, подчеркнув роль глубинных смыслов, а не эпатажа, на примере "Русских сезонов" Сергея Дягилева в Париже.