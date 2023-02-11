Военное обозрение

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Разработка Китаем истребителя 6-го поколения всерьёз настораживает США

Разработка Китаем истребителя 6-го поколения всерьёз настораживает США

Истребитель J-20 (5-поколение по международной классификации) Разработка Китаем истребителя 6-го поколения всерьёз настораживает США, особенно после недавно опубликованных кадров Китайской корпорацией авиационной промышленности (AVIC) нового концепта боевого самолёта без хвостового оперения.

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