Истребитель J-20 (5-поколение по международной классификации) Разработка Китаем истребителя 6-го поколения всерьёз настораживает США, особенно после недавно опубликованных кадров Китайской корпорацией авиационной промышленности (AVIC) нового концепта боевого самолёта без хвостового оперения.
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