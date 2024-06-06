В Казани произошли два серьезных ДТП

На проспекте Победы в Казани произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадал один человек. По данным Госавтоинспекции города, инцидент произошел после столкновения внедорожника "Нива" и мотоцикла.
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