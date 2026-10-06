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Иркутск Сегодня

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«Облкоммунэнерго» завершило преобразование в акционерное общество

Энергокомпания «Облкоммунэнерго» завершила преобразование в акционерное общество. Теперь она работает под новым названием — АО «Распределительная электросетевая компания «БайкалРегионЭнерго» (АО «РЭК «БайкалРегионЭнерго»).

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