Раскрыта судьба экипажа БТР ВС РФ после безумной дуэли с Bradley ВСУ в ДНР

Экипаж российского БТР-82А, принявший вызов украинской БМП Bradley при столкновении возле населенного пункта Сокол на Авдеевском направлении в ДНР, выполнила свою боевую миссию, выжил и успешно высадила десант.
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