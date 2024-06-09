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Раскрыта судьба экипажа БТР ВС РФ после безумной дуэли с Bradley ВСУ в ДНР

Экипаж российского БТР-82А, принявший вызов украинской БМП Bradley при столкновении возле населенного пункта Сокол на Авдеевском направлении в ДНР, выполнила свою боевую миссию, выжил и успешно высадила десант.

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