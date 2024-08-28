Митрополит Евгений: если не воспитывать детей правильно, через 30 лет на наших землях будут обитать другие народы

Если детей с раннего возраста не ориентировать на создание традиционной многодетной семьи, то они могут получить неверные установки от сверстников или из интернета, и тогда уже не захотят становиться родителями.
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