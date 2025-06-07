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«Зенит» допускает выплату 25 млн евро отступных за Жерсона. Клуб попытается подписать хавбека после КЧМ (Globo)

Российский клуб дал понять, что предпримет попытки подписать центрального полузащитника «Фламенго» после клубного чемпионата мира, об этом сообщает Globo.

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