Обмен командиров "Азова"* в сентябре 2022 года стал ударом для русского общества. Улыбаясь, военные преступники отбыли в Турцию с подарками от олигарха Абрамовича.
Закрытые торги: Раскрыта правда о судьбе русских военнопленных
Комментарии
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Вера смелых
Как тяжело читать такое... с комом в горле и реально жгучими слезами, стоящим в глазах.. Вот как хотя бы облегчить положение этих парней? Возможно, МИДу надо без конца трясти ООН, создать нечто вроде хохлятского Миротворца, куда заносить фамилии командиров укрофашистов , держащих наших в плену, с указанием судебных статей. Боже, дай сил мужикам выдержать все, и не сломаться Духом , и остаться в живых! Боже, покарай садистов и извергов, что издеваются над нашими! ....
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19 час.
ЕБ
Елена Бреслова
🙏😱😭😭😭🙏🙏🙏 Господи, помоги! Помоги нашим мужикам! 🙏🙏🙏
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18 час.
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