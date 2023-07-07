Закрытые торги: Раскрыта правда о судьбе русских военнопленных

Вера смелых

Как тяжело читать такое... с комом в горле и реально жгучими слезами, стоящим в глазах.. Вот как хотя бы облегчить положение этих парней? Возможно, МИДу надо без конца трясти ООН, создать нечто вроде хохлятского Миротворца, куда заносить фамилии командиров укрофашистов , держащих наших в плену, с указанием судебных статей. Боже, дай сил мужикам выдержать все, и не сломаться Духом , и остаться в живых! Боже, покарай садистов и извергов, что издеваются над нашими! ....