Врач оценила риски распространения бубонной чумы в российских регионах

Инфекция не передается воздушно-капельным путем в бытовых условия. Кроме того, в России налажена система надзора за природными очагами Врач-инфекционист Елена Мескина сообщила "Абзацу", что риск распространения бубонной чумы из Монголии на соседние российские регионы крайне мал.