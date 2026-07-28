Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Врач оценила риски распространения бубонной чумы в российских регионах

Врач оценила риски распространения бубонной чумы в российских регионах

Инфекция не передается воздушно-капельным путем в бытовых условия. Кроме того, в России налажена система надзора за природными очагами Врач-инфекционист Елена Мескина сообщила "Абзацу", что риск распространения бубонной чумы из Монголии на соседние российские регионы крайне мал.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии