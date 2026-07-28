Врач оценила риски распространения бубонной чумы в российских регионах

Инфекция не передается воздушно-капельным путем в бытовых условия. Кроме того, в России налажена система надзора за природными очагами Врач-инфекционист Елена Мескина сообщила "Абзацу", что риск распространения бубонной чумы из Монголии на соседние российские регионы крайне мал.
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