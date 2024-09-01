ГАИ призвала водителей не ездить в грозу

Гроза в дороге, фото: njcar.ru В теплое время года интенсивные грозы – привычное явление. Ни для кого не секрет, что укрываться под деревьями большой высоты, особенно одиночными или расположенными в поле, крайне рискованно во время буйства стихии.
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