Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

90 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Петрова
    Хочу, чтобы лягушатники проиграли, еще лучше чтобы в сухую.ЧМ-2022. Финал. А...
  • Aнатолий Райков
    А разве я где то о ней что то ей плохого пожелал?Энтони Дэвис: «Бр...
  • Татьяна Бутова
    Пола-то она женского, а ориентации мужской. Но зато  патриотической ориентации правильной. Критикует свою страну.  Ра...Энтони Дэвис: «Бр...

Макрон зашел в раздевалку Марокко после полуфинала ЧМ-2022 и перед всей командой назвал Амрабата лучшим хавбеком турнира

Макрон зашел в раздевалку Марокко после полуфинала ЧМ-2022 и перед всей командой назвал Амрабата лучшим хавбеком турнира

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил раздевалку Марокко после полуфинала ЧМ-2022. Как сообщает Фабрицио Романо, после победы Франции над Марокко (2:0) политик зашел в раздевалку африканской сборной и перед всей командой назвал Софьяна Амрабата «лучшим полузащитником турнира».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх