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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Компани перед «Викингом»: «Не думайте, что «Баварии» не важна эта игра, каждый матч в ЛЧ – это вызов. Искусственный газон не будет проблемой»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился ожиданиями от матча с « Викингом », а также высказался об игре на искусственном поле.

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