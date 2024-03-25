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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек «Спартака» Зорин о Промесе: «Лидер и очень важный игрок. Его ждут все в команде» 

«Квинси один из лидеров команды. Он помогал и нам, и другим молодым ребятам, чтобы не было проблем с адаптацией к главной команде.

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