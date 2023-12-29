Пять языков любви российской рекламы

Спикеры: Ирина Михеева, исполнительный директор NMi Group, Кирилл Асташкин, директор по маркетингу «Самолет Плюс»; Валентина Косарева, начальник управления бренда и маркетинговых коммуникаций НСПК; Иван Парышев, CEO & Founder AstraLab; Данила Медведев, футуролог и трансгуманист.
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